Залп фейерверка попал в толпу на церемонии возложения цветов в Бурятии

Залп фейерверка улетел в толпу во время церемонии возложения цветов в поселке Ceлeнгинcк Республики Бурятия. В ходе инцидента никто не пострадал, заявил глaвa пoceлeния Bлaдимиp Бypьян.
По предварительным данным, фейерверк ударил в толпу из-за заводского брака, так как из 25 залпов выстрелило всего четыре. На место происшествия прибыли медики. Они осмотрели присутствующих, после чего отпустили их домой.
«Никто из жителей не пострадал. Испугались и запачкались краской», — рассказал Бypьян телеканалу «Ариг Ус».
По словам главы поселения, остатки фейерверка были собраны. Их передадут на экспертизу.
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