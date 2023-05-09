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Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Нижней Австрии и повредили барельеф памятника

Происшествия
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Нижней Австрии и повредили барельеф памятника

Злоумышленники 9 мая попали на территорию воинского захоронения Советской армии в Эбензее и повредили барельеф на памятнике солдатам, «отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма». Об этом сообщает посольство России в Вене.

«Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено вокруг Дня Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркивает представительство.

Также в сообщении сказано, что российская дипмиссия направит в Министерство иностранных дел Австрии ноту протеста с требованием выяснить все обстоятельства инцидента, а также привлечь виновных к ответственности.

Помимо этого, посольство призывает местные власти обеспечить «неприкосновенность, сохранность мемориала в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года».

Ранее стало известно, что в Варшаве местные жители выступили с протестом возле мемориального кладбища воинов Советской армии, из-за чего российский посол Сергей Андреев не смог возложить цветы в честь праздника, передает «ФедералПресс».
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