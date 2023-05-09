Поставки товаров из России в Швецию за год сократились на 90% после введения санкций

По имеющейся информации, с марта 2022 года по февраль 2023 года импорт Швеции из России сократился на 90% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Одновременно с этим на территории Европы этот показатель упал лишь на 5%. Аналитик Нильс Норель считает, что при сохранении подобной тенденции поставки могут полностью прекратиться спустя время.