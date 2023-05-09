Поставки товаров из России в Швецию за год сократились на 90% после введения санкций

Импорт в Швецию из России сократился за время действия экономических санкций на 90%, что является самым большим падением во всем ЕС. Об этом сообщает сайт управления внешней торговли скандинавской страны на основе данных агентства Евростат.
По имеющейся информации, с марта 2022 года по февраль 2023 года импорт Швеции из России сократился на 90% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Одновременно с этим на территории Европы этот показатель упал лишь на 5%. Аналитик Нильс Норель считает, что при сохранении подобной тенденции поставки могут полностью прекратиться спустя время.
Ведомство отмечает, что Словения, Кипр и Венгрия, напротив, резко увеличили закупки из РФ, где данный показатель уже превысил отметку в 100%. Большая часть сделок заключается по нефти и газу.
Ранее Дания и Швеция подписали соглашение по газоснабжению на случай энергетического кризиса. Документ обязывает Копенгаген содействовать в экспорте голубого топлива социальным учреждениям и другим жизненно важным структурам Стокгольма в случае чрезвычайного положения в отрасли.