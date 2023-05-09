Современная позиция Таллина говорит о неизжитых симпатиях к нацистскому прошлому в эстонском обществе. Такое заявление сделал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с ФАН.
Полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая проведение публичных собраний с использованием так называемой «враждебной символики» в регионах, где проживает значительная часть русскоязычного населения. Об этом ранее сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
«Тех, кто захочет отметить День Победы, будут штрафовать на 1200 евро», — заявила офицер полиции Пыхьяской префектуры Елена Мирошниченко.
Стоит уточнить, что «враждебной символикой» в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги России и СССР, а также советская военная форма. Запрет на использование всего этого продолжит действие и в дальнейшем.
«Эстония упраздняет 9 Мая. В той войне было две стороны: антигитлеровская коалиция и национал-социалистическая Германия со своими сателлитами. Если эстонцы запрещают и штрафуют за демонстрацию флагов страны-победительницы, то вывод напрашивается сам собой.
Они хотят внутри своего государства культивировать реваншистские, русофобские настроения. Многие представители этого народа во время ВОВ воевали и сотрудничали с Гитлером. И современная позиция Таллина говорит о неизжитых симпатиях к нацистскому прошлому многих представителей эстонского общества», — отметил Михаил Смолин.
Ранее социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль заявил ФАН, что главу ГУР Украины Кирилла Буданова ждет военный трибунал по укронацизму. По словам эксперта, Буданов — подлинный наследник Степана Бандеры, ведь и тот занимался терроризмом и убийствами из-за угла.