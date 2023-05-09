Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Евросоюз не бояться московского парада Победы

Евросоюз должен сохранять сплоченность и продолжать поддержку Украины, не позволяя «себя запугать» парадом Победы в Москве. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Европарламенте.
По словам немецкого канцлера, ЕС должен оставаться верен поддержке киевского режима «столько, сколько потребуется». Посыл нынешнего 9 Мая не должен заключаться в том, что транслирует Москва, подчеркнул политик.
«Наш посыл заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим», — пояснил Шольц свои слова.
Ранее канцлер заверил, поставляемое из ФРГ на Украину оружие не будет использовано для ударов по территории России, передает RT. По его словам, немецкие власти контролируют этот вопрос.