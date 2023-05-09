В Петербурге прошел автопробег в честь Дня Победы и бойцов ЧВК «Вагнера»

В Санкт-Петербурге состоялся автопробег, посвященный бойцам ЧВК «Вагнера» и очередной годовщине Дня Победы. В мероприятии, состоявшемся в центре города, приняли участие более десяти машин, украшенных символикой военной компании.
Старт автопробегу был дан у бара «Патриот» на Университетской набережной — именно там украинскими террористами был жестоко убит российский военкор Владлен Татарский. К его фотографии, размещенной за стеклом бара, участники мероприятия положили красные гвоздики.
Ранее, 7 мая, в Комсомольске-на-Амуре состоялось схожее по духу мероприятие: забег памяти павших героев частной военной компании «Вагнера» и другим участников специальной военной операции. В нем приняли участие порядка 200 человек, включая руководство города и региона.