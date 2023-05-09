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Пьяный многодетный отец насмерть придавил двухмесячную дочь в Ленобласти во время сна

Происшествия
Пьяный многодетный отец насмерть придавил двухмесячную дочь в Ленобласти во время сна

Мать обнаружила своего ребенка утром 9 мая без признаков жизни в Выборгском районе Ленинградской области.

Отец ночью пошел успокаивать свою двухмесячную дочь и положил ее рядом с собой в кровать. На утро супруга обнаружила ребенка уже мертвым. Спящий мужчина случайно придавил насмерть младенца, в результате чего он скончался от удушья, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что отец в ту ночь был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Семья, где погиб младенец, многодетная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не стоит.

Ранее жительница Саратовской области легла спать со своим ребенком и на утро не смогла его разбудить. После пробуждения женщина обнаружила двухмесячного младенца без признаков жизни.
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