Пьяный многодетный отец насмерть придавил двухмесячную дочь в Ленобласти во время сна

Отец ночью пошел успокаивать свою двухмесячную дочь и положил ее рядом с собой в кровать. На утро супруга обнаружила ребенка уже мертвым. Спящий мужчина случайно придавил насмерть младенца, в результате чего он скончался от удушья, сообщает «Фонтанка».