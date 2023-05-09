Пьяный многодетный отец насмерть придавил двухмесячную дочь в Ленобласти во время сна

Мать обнаружила своего ребенка утром 9 мая без признаков жизни в Выборгском районе Ленинградской области.
Отец ночью пошел успокаивать свою двухмесячную дочь и положил ее рядом с собой в кровать. На утро супруга обнаружила ребенка уже мертвым. Спящий мужчина случайно придавил насмерть младенца, в результате чего он скончался от удушья, сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что отец в ту ночь был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Семья, где погиб младенец, многодетная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не стоит.
Ранее жительница Саратовской области легла спать со своим ребенком и на утро не смогла его разбудить. После пробуждения женщина обнаружила двухмесячного младенца без признаков жизни.