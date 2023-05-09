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В США прошел благотворительный забег чихуахуа

ФАН-ТВ

В Вашингтоне состоялся забег, участниками которого стали 150 чихуахуа. Многие из них были в забавных костюмах. Это не только веселое мероприятие, но и благотворительная акция, которая направлена на помощь животным в сельских приютах.

Во время этого мероприятия собирают деньги и направляют их в различные фонды, чтобы помочь собакам в приютах, где наблюдается высокая степень смертности. Животных лечат, после чего подыскивают им новую семью. Во время этого забега так же присутствовали собаки из приютов, некоторые из них обрели себе новых хозяев.
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