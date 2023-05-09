В России зафиксировали минимальное количество заболевших COVID-19 с января текущего года

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 2726 случаев — это минимальный показатель с начала января 2023 года. Об этом говорят данные оперативного штаба, опубликованные 9 мая.
Количество случаев госпитализации за сутки составило 375. Рост числа этого показателя отмечен в 33 субъектах России, снижение — в 22. Без изменений ситуация осталась в 30 регионах РФ.
От COVID-19 за минувшие сутки умерли 25 человек. Накануне сообщалось о 28 умерших. По сравнению с прошлыми сутками, когда было зарегистрировано 3118 заболевших, число новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 392. Выздоровели 3152 человека — на 13,8% меньше, чем 8 мая.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что ВОЗ снимает с COVID-19 статус пандемии. При этом Центр по контролю и профилактике заболеваний США предоставил отчет, согласно которому коронавирус стал четвертой по значимости причиной смерти людей.