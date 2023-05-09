В России зафиксировали минимальное количество заболевших COVID-19 с января текущего года

От COVID-19 за минувшие сутки умерли 25 человек. Накануне сообщалось о 28 умерших. По сравнению с прошлыми сутками, когда было зарегистрировано 3118 заболевших, число новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 392. Выздоровели 3152 человека — на 13,8% меньше, чем 8 мая.