«Мы от солдата и до маршала»: Георгиевские кавалеры двух войн

Георгиевская лента по праву считается символом Великой Победы, а также преемственности воинской славы и традиций старой России.
Многие Георгиевские кавалеры, заслужившие кресты в годы войны, названной «Второй Отечественной», «Германской», получили и самую высокую награду — звезду Героя Советского Союза — во время Великой Отечественной войны.
Старые солдаты с Георгиевскими крестами стали настоящей когортой Красной Армии, теми, на кого ровнялась молодежь, кому они по-отечески передавали свой ценнейший в тех условиях воинский опыт.
В годы Германской войны большинство из них были молодыми, некоторые совсем юными, как например, Григорий Агеев. В 12 лет он сбежал на фронт, оставив родителям записку: «Не ищите меня, я сам объявлюсь». Через два года он уже солдат Русской императорской армии. Свой первый Георгиевский крест получил за то, что добрался до германского окопа и вытащил оттуда пулемет. Георгия III степени удостоен за взятие в плен немецкого офицера.
В пятнадцать он уже унтер-офицер. В составе пулеметной команды «месяц не выходил из боя», за что удостоился Георгиевского креста II степени.
Вновь встал в строй защитников Родины в 1941 году — в октябре Григорий Антонович был назначен комиссаром Народного ополчения — Тульского рабочего полка. До войны сделал партийно-хозяйственную карьеру и с самого начала на фронт его не пускали, но старый воин настоял на своем.
30 октября 1941 года Григорий Агеев выносил раненых из медпункта, обнаруженного немцами, начавшими обстрел. Спасая боевого товарища, комиссар погиб, сраженный очередью вражеского пулемета. Накануне 20-летия Победы Григорию Агееву было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
О Константине Недорубове можно с полным основанием сказать: человек-легенда. Он участник трех войн и везде демонстрировал высочайшую храбрость. Потомственный донской казак, еще до начала Первой мировой войны нес службу у германской границы. Свой первый Георгиевский крест получил уже в конце лета 1914 года.
Крест III степени получил за пленение 52 австрияков, а II степени — за знаменитый Бусиловский прорыв.
Далее Гражданская война, в которой казак сначала повоевал за белых, но затем принял сторону красных. После окончания братоубийства занялся мирным трудом, хотя несколько лет оттрубил в лагерях — сказался белогвардейский бэкграунд.
Когда грянула Великая Отечественная ему было уже за 50. Из таких же ветеранов-земляков он сформировал сотню добровольцев.
Старые казаки лихо рубали фашистов на Дону и на Кубани, сам командир уничтожил более сотни врагов. Недорубов несколько раз был ранен, но возвращался в строй, после очередного ранения был комиссован осенью 1943 года. Тогда же он и был награжден звездой Героя Советского Союза.
Михаил Мещеряков на фронтах Первой мировой был пулеметчиком, унтер-офицером. Провоевал чуть больше года, но успел получить четыре Георгия и звание прапорщика.
Летом 1944 года в ходе боев за Западную Украину его дивизия успешно форсировала реку Западный Буг. Был удержан и расширен плацдарм на другом берегу реки, благодаря чему нашим войскам удалось развить успешное наступление на этом участке фронта, а комдив Мещеряков снискал звания Героя Советского Союза.
Генерал-майор Максим Козырь также, как и Мещеряков был пулеметчиком в Первую мировую.
Креста III степени был удостоен летом 1917 года. Стрелковая дивизия Козыря отличилась в Уманско-Ботошанской операции весной 1944 года. Успешное форсирование нескольких рек, разгром восьми тысяч солдат противника — комдив Максим Максимович Козырь был удостоен звания Героя Советского Союза.
Однако Победу ему встретить было не суждено: 21 апреля 1945 года машина комдива в районе чешского города Брно по ошибке нарвалась на позиции немецких войск. Похоронен генерал на Ольшанском кладбище Праги.
Царский солдат Иван Лазаренко — полный Георгиевский кавалер. Его имя увековечено в Георгиевском зале Московского кремля.
Великую Отечественную генерал Лазаренко встретил в Бресте. Организовал оборону, вырвался из окружения. Однако попал под каток репрессий, получив в сентябре 1941 гола 10 лет лагерей.
Но в 1942 году по причине острой нехватки командного состава был освобожден и получил в командование стрелковую дивизию в 1943-м. В ходе Белорусской наступательной операции войска под его командованием прорвали десятки километров вражеской обороны.
Генерал не дожил до Победы. 21 июня 1944 года в его автомобиль попал снаряд. Звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно.
Иван Тюленев стал солдатом Русской императорской армии за несколько месяцев до начала Первой Мировой войны. Первый свой крест заработал уже осенью 1914 года. Два месяца добывал ценные разведданные в тылу противника; разведка, проведенная в марте 1915 года, принесла кавалеристу Тюленеву Георгия III степени. В июле 1915 года он носит уже три Георгиевских креста. Последний заслужил за взятие «языка».
Генерал Тюленев проявил себя и в годы Великой Отечественной войны.
Накануне 60-летнего юбилея Красной Армии в 1978-м Ивану Владимировичу Тюленеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Самым знаменитым полным Георгиевским кавалером в Красной Армии можно назвать Семена Буденного.
Полный Георгиевский бант он заработал в далекой Месопотамии летом 1916 года. Вместе с товарищами прорвался за несколько линий обороны в тыл неприятеля, захватив турецкого офицера и шесть солдат. Так лихой рубака был удостоен Георгия I степени. Помимо полного Георгиевского банта у Семена Буденного было также четыре Георгиевских медали.
Ну а далее Первая конная, командирская карьера.
Семен Михайлович получил три звезды Героя Советского Союза через годы после своих заслуг (1958, 1963 и 1968). Вне всяких сомнений, красный маршал с честью заслужил свои награды.
Георгиевскими кавалерами были и прославленные советские полководцы Георгий Жуков, Александр Василевский, Григорий Кулик, Родион Малиновский, Константин Рокоссовский, Семен Тимошенко.
Этой высочайшей воинской награды был удостоен и генерал-майор Сидор Ковпак — выдающийся организатор партизанского движения на Украине, дошедший с боями до польских пределов. Как и многим Георгиевским кавалерам, к началу грозных событий Великой Отечественной ему было за 50, и он прошел три войны — Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную.