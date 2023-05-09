«Мы от солдата и до маршала»: Георгиевские кавалеры двух войн

В годы Германской войны большинство из них были молодыми, некоторые совсем юными, как например, Григорий Агеев. В 12 лет он сбежал на фронт, оставив родителям записку: «Не ищите меня, я сам объявлюсь». Через два года он уже солдат Русской императорской армии. Свой первый Георгиевский крест получил за то, что добрался до германского окопа и вытащил оттуда пулемет. Георгия III степени удостоен за взятие в плен немецкого офицера.