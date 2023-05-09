Американский врач Эрик Лира признался в снабжении олимпийских спортсменов допингом

Врач из США Эрик Лира, обвиненный по акту Родченкова, признал в суде факт снабжения олимпийских спортсменов допингом.
Лира снабжал запрещенными препаратами нигерийскую бегунью Блессинг Окагбаре и выступающую за Ямайку спортсменку Сабину Аллен. Врач отрицал свою вину после задержания, но в ходе суда признался, сообщает Sports.ru.
В середине апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило годовой рекорд по числу допинговых проверок игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На использование запрещенных препаратов проверили 40 спортсменов.