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Американский врач Эрик Лира признался в снабжении олимпийских спортсменов допингом

Общество
Американский врач Эрик Лира признался в снабжении олимпийских спортсменов допингом

Врач из США Эрик Лира, обвиненный по акту Родченкова, признал в суде факт снабжения олимпийских спортсменов допингом.

Лира снабжал запрещенными препаратами нигерийскую бегунью Блессинг Окагбаре и выступающую за Ямайку спортсменку Сабину Аллен. Врач отрицал свою вину после задержания, но в ходе суда признался, сообщает Sports.ru.

В середине апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило годовой рекорд по числу допинговых проверок игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На использование запрещенных препаратов проверили 40 спортсменов.
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