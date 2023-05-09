Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об увеличении зарплат госслужащих на 45%

Известно, что 14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Вторым кандидатом на пост является лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу. Ранее Эрдоган сообщил, что на его предвыборный митинг 7 мая пришли около 1,7 миллиона человек, передает «Национальная Служба Новостей».