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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об увеличении зарплат госслужащих на 45%

Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об увеличении зарплат госслужащих на 45%

Размер оплаты труда около 700 тысяч государственных служащих повысится на 45%. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подписания «Публичного коллективного трудового договора 2023 года».

По словам главы государства, минимальная заработная плата служащего составит 15 тысяч лир (59 тысяч рублей).

Известно, что 14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Вторым кандидатом на пост является лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу. Ранее Эрдоган сообщил, что на его предвыборный митинг 7 мая пришли около 1,7 миллиона человек, передает «Национальная Служба Новостей».
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