Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал украинского лидера Владимира Зеленского врагом народа из-за закона об уголовной ответственности за дезинформацию.
Таким мнением политик поделился 9 мая, во вторник. Соответствующую точку зрения он высказал в своем YouTube-канале. Прежде украинское правительство предложило законопроект, согласно которому граждане могут привлекаться к уголовной ответственности за дезинформацию.
«Какие вы слуги народа? Вы враги народа! Зеленский, надо так переименовать свою партию, поскольку при власти находятся не слуги народа, а враги украинского народа», — высказался эксперт.
Прежде глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Украину с Днем Европы.