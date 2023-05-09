Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин счел Зеленского врагом народа из-за нового закона о дезинформации

Политика
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин счел Зеленского врагом народа из-за нового закона о дезинформации

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал украинского лидера Владимира Зеленского врагом народа из-за закона об уголовной ответственности за дезинформацию.

Таким мнением политик поделился 9 мая, во вторник. Соответствующую точку зрения он высказал в своем YouTube-канале. Прежде украинское правительство предложило законопроект, согласно которому граждане могут привлекаться к уголовной ответственности за дезинформацию.

«Какие вы слуги народа? Вы враги народа! Зеленский, надо так переименовать свою партию, поскольку при власти находятся не слуги народа, а враги украинского народа», — высказался эксперт.

Прежде глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Украину с Днем Европы.
олег соскин зеленский Украина
Военкоры ФАН