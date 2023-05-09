Глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис считает новый пакет санкций ЕС против России незначительным

Европейский союз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. По мнению министра иностранных дел Латвии Габриэлюса Ландсбергиса, он будет незначительным.
В эфире латвийского телеканала LRT глава ведомства заявил, что в новых ограничениях не учли предложения Вильнюса. Речь идет о внесении в список корпорации «Росатом». Ландсбергис добавил, что Латвия также предложила уделить внимание сфере удобрений, чтобы ввести санкции на определенные категории товаров.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия закончила разрабатывать новый пакет ограничений. Первая дискуссия по нему пройдет 10 мая, передает «Ридус».