Глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис считает новый пакет санкций ЕС против России незначительным

В эфире латвийского телеканала LRT глава ведомства заявил, что в новых ограничениях не учли предложения Вильнюса. Речь идет о внесении в список корпорации «Росатом». Ландсбергис добавил, что Латвия также предложила уделить внимание сфере удобрений, чтобы ввести санкции на определенные категории товаров.