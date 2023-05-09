Адвокат Наталья Хурчакова рассказала о способе повысить пенсию за счет советского стажа

Хурчакова отметила, что право на повышение пенсий имеют несколько категорий граждан. Так, если россиянин работал до 2002 года, то выплаты увеличатся на 10%, а если до 1991 года — на 1% за каждый отработанный год. Таким образом, за счет валоризации пенсия может вырасти очень значительно.