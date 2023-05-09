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Адвокат Наталья Хурчакова рассказала о способе повысить пенсию за счет советского стажа

Общество
Адвокат Наталья Хурчакова рассказала о способе повысить пенсию за счет советского стажа

Россияне могут получать доплату к пенсии, если работали до 1991 года. Об этом рассказала адвокат Наталья Хурчакова.

По словам эксперта, у многих жителей России имеется советский стаж, за счет которого они имеют право увеличить размер пенсионных выплат. При этом ПФР проводит валоризацию платежей в беззаявительном порядке, пишет «Российская газета».

Хурчакова отметила, что право на повышение пенсий имеют несколько категорий граждан. Так, если россиянин работал до 2002 года, то выплаты увеличатся на 10%, а если до 1991 года — на 1% за каждый отработанный год. Таким образом, за счет валоризации пенсия может вырасти очень значительно.

В Государственную Думу РФ внесли проект закона, предусматривающего возобновление индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщает INFOX.
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