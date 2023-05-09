Количество погибших в результате воздушной атаки ВВС Израиля на сектор Газа возросло до 13

В Министерстве здравоохранения Палестины представили более точную информацию о последствиях удара по сектору Газа. Количество погибших увеличилось до 13.
В ведомстве уточнили, что среди жертв атаки оказались четыре ребенка и столько же женщин. От авианалета пострадали 20 граждан Палестины.
По информации армии, Израиль в ночь на 9 мая приступил к операции «Щит и стрела». Военнослужащие ударили по десяти цехам, где производят оружие, и по оборонным объектам.
Ранее сообщалось, что среди жертв удара есть российский гражданин. При обстреле погибли его супруга и старший сын, передает RT.