Звезда «Интерстеллара» и «Джентльменов» Мэттью Макконахи сыграет в новом голливудском триллере

Звезда «Интерстеллара» и «Джентльменов» актер Мэттью Макконахи сыграет в новом криминальном триллере The Rivals of Amziah King («Соперники Амзиа Кинга»). Режиссером на проекте выступает американец Эндрю Паттерсон, пишет Variety.
Пока детали истории неизвестны. Сообщили только, что это фильм снимут в модной стилистике эмбиент, т.е. лента будет атмосферной, небыстрой и вдумчивой. Неудивительно, что и действие картины создатели разворачивают на фоне далекой и пустынной Оклахомы.
Другой хит Голливуда — франшиза про приключения Сойки-пересмешницы возвращается на большие экраны спустя восемь лет после выхода завершающей части новым эпизодом «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», информирует «Ридус».