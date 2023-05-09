Звезда «Интерстеллара» и «Джентльменов» Мэттью Макконахи сыграет в новом голливудском триллере

Пока детали истории неизвестны. Сообщили только, что это фильм снимут в модной стилистике эмбиент, т.е. лента будет атмосферной, небыстрой и вдумчивой. Неудивительно, что и действие картины создатели разворачивают на фоне далекой и пустынной Оклахомы.