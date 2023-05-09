Украинские СМИ сообщают об ударах из РСЗО HIMARS по российским позициям в Стаханове

При этом есть сведения о действительно нанесенных Вооруженными силами Украины ударах, но не по расположению ВС РФ, а по самому городу Стаханову, который расположен в глубоком тылу. Украинские военные традиционно ударили по мирным кварталам, где нет военной техники, а только мирное население.