Евгений Пригожин: ВСУ атаковали из HIMARS объект с украинскими военнопленными

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что пленные украинские бойцы подверглись атаке ВСУ из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
По его словам, «вагнеровцы» перестали брать пленных ВСУ, однако на попечении формирования оставалось еще определенное количество невольников, которые подлежали обмену.
«Пленных лечили, кормили и так далее. Только что по этому объекту прилетели HIMARS. Сколько пленных погибло, будем разбираться», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий Пригожина.
В течение ближайшего времени российский военный корреспондент Александр Симонов выложит у себя в Telegram-канале результаты удара по месту содержания пленных, объяснил основатель ЧВК «Вагнер».
«Уничтожают сами себя. Кроме этого вызываем следственную группу для сбора материалов, для того чтобы было понятно, чем был нанесен удар, как, с какой стороны», — отметил он.
Ранее Евгений Пригожин открыл памятник, посвященный павшим в ходе спецоперации на Украине бойцам «оркестра». Новая стела появилась на кладбище в Краснодарском крае, где захоронены погибшие «вагнеровцы».