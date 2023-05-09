Ветеран Великой Отечественной войны Семен Гришанов, который принимал участие во взятии Берлина, рассказал о дне Победы в 1945 году.
Информацией он поделился во вторник, 9 мая. Победа советской армии была безоговорочной, с уверенностью указал Гришанов. Военнослужащих СССР встречали восторженными криками, добавил он.
«Мы, первый украинский фронт, тогда из Берлина и до Праги шли. Пришли на 8, кажется, в ночь в Прагу. Чехи встречали нас», — вспоминает Семен Семенович.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что ветеранам Второй мировой войны было бы противно видеть поддержку киевского режима со стороны США. Подробностями поделился телеканал RT.