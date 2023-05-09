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Участвовавший во взятии Берлина ветеран ВОВ Семен Гришанов поделился подробностями о дне Победы в 1945 году

Общество
Участвовавший во взятии Берлина ветеран ВОВ Семен Гришанов поделился подробностями о дне Победы в 1945 году

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Гришанов, который принимал участие во взятии Берлина, рассказал о дне Победы в 1945 году.

Информацией он поделился во вторник, 9 мая. Победа советской армии была безоговорочной, с уверенностью указал Гришанов. Военнослужащих СССР встречали восторженными криками, добавил он.

«Мы, первый украинский фронт, тогда из Берлина и до Праги шли. Пришли на 8, кажется, в ночь в Прагу. Чехи встречали нас», — вспоминает Семен Семенович.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что ветеранам Второй мировой войны было бы противно видеть поддержку киевского режима со стороны США. Подробностями поделился телеканал RT.
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