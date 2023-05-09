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Экс-премьера Пакистана Имрана Хана задержали после обвинений в терроризме

Происшествия
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана задержали после обвинений в терроризме

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан задержан правоохранителями. Об этом сообщает телеканал Geo-TV.

В марте стало известно, что Хану, 17 его помощникам и нескольким десяткам сторонников выдвинули обвинения в терроризме. Это произошло после столкновения сопровождавших кортеж политика приверженцев партии и правоохранителей в Исламабаде. В результате инцидента около 50 офицеров полиции пострадали, а 59 сторонников Хана были арестованы.

Ранее свергнутый экс-президент Судана Омар аль-Башир сбежал из тюрьмы «Кобер» вместе с большой группой других заключенных. Это произошло в результате нападения неизвестных на здание учреждения.
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