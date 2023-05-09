Экс-премьера Пакистана Имрана Хана задержали после обвинений в терроризме

В марте стало известно, что Хану, 17 его помощникам и нескольким десяткам сторонников выдвинули обвинения в терроризме. Это произошло после столкновения сопровождавших кортеж политика приверженцев партии и правоохранителей в Исламабаде. В результате инцидента около 50 офицеров полиции пострадали, а 59 сторонников Хана были арестованы.