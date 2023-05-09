Петербуржцы в центре города празднуют День Победы под патриотическую музыку

В распоряжении ФАН оказалось видео из центра Петербурга. На кадрах слышно, что из громкоговорителей на станции метро «Невский проспект» играет музыка военных лет. Также один из петербуржцев поставил на подоконник своего окна аудиоколонку и включил патриотические песни.