Петербуржцы в центре города празднуют День Победы под патриотическую музыку

Военно-патриотические песни играют из громкоговорителя на станции метро «Невский проспект» в Санкт-Петербурге. ФАН публикует видео из центра Северной столицы.
В Санкт-Петербурге проходит празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На Дворцовой площади уже закончилось шествие военной техники и парадных расчетов. Отмечается, что воздушная часть мероприятия была отменена.
В распоряжении ФАН оказалось видео из центра Петербурга. На кадрах слышно, что из громкоговорителей на станции метро «Невский проспект» играет музыка военных лет. Также один из петербуржцев поставил на подоконник своего окна аудиоколонку и включил патриотические песни.
Ранее ФАН публиковал видео с участием парадного расчета воспитанниц кадетских корпусов и студенток военных университетов Петербурга в военном параде.