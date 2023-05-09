Инфекционисты из России и Бурунди начнут совместные исследования

Гитега, 9 мая. Совместные исследования инфекционистов из России и Бурунди начнутся на базе новой лаборатории в Бужурумбе.
Научный центр изучения инфекций создан в африканской республике под патронажем Роспотребнадзора. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием отечественного производства и позволит исследовать опасные болезни с помощью молекулярно-генетических тестов. Кроме того, мощности медицинского учреждения дадут возможность проводить до двух тысяч анализов ПЦР в сутки.
Представитель российского надзорного ведомства сообщил, что для специалистов лаборатории уже проведен цикл лекций. Вскоре планируются совместные исследования ученых из России и Бурунди.
Двухсторонние отношения Москвы и Гитега развиваются не только в научной отрасли. Ранее глава МИД России сообщил о готовящемся межправительственном соглашении в области использования мирного атома.