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Инфекционисты из России и Бурунди начнут совместные исследования

Весь мир
Инфекционисты из России и Бурунди начнут совместные исследования

Гитега, 9 мая. Совместные исследования инфекционистов из России и Бурунди начнутся на базе новой лаборатории в Бужурумбе.

Научный центр изучения инфекций создан в африканской республике под патронажем Роспотребнадзора. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием отечественного производства и позволит исследовать опасные болезни с помощью молекулярно-генетических тестов. Кроме того, мощности медицинского учреждения дадут возможность проводить до двух тысяч анализов ПЦР в сутки.

Представитель российского надзорного ведомства сообщил, что для специалистов лаборатории уже проведен цикл лекций. Вскоре планируются совместные исследования ученых из России и Бурунди.

Двухсторонние отношения Москвы и Гитега развиваются не только в научной отрасли. Ранее глава МИД России сообщил о готовящемся межправительственном соглашении в области использования мирного атома.
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