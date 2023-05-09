Инфекционисты из России и Бурунди начнут совместные исследования

Научный центр изучения инфекций создан в африканской республике под патронажем Роспотребнадзора. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием отечественного производства и позволит исследовать опасные болезни с помощью молекулярно-генетических тестов. Кроме того, мощности медицинского учреждения дадут возможность проводить до двух тысяч анализов ПЦР в сутки.