Жительница Петербурга рассказала ФАН об участии ее материи в Великой Отечественной войне

Дочь ветерана Северного флота Галины Николаевны Красавчиковой поделилась с корреспондентом ФАН историей участия ее матери в Великой Отечественной войне.
Как отметила женщина, Галина Николаевна попала на Северный флот в первом призыве девушек-добровольцев в 20-летнем возрасте, где занималась соответствующей документацией. Там же Красавчикова встретила своего будущего мужа.
Главной наградой для ветерана Великой Отечественной войны, по словам дочери, является медаль «За оборону Советского Заполярья». Известно, что в 2023 году Галине Николаевне исполнилось 102 года.
Ранее депутат Государственной думы Александр Толмачев рассказал о подвигах своего прадедушки Николая Шестакова в годы войны.