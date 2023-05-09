Турция отказала в аккредитации на выборы наблюдателям ОБСЕ из Дании и Швеции

Ранее ПА ОБСЕ объявила, что направит делегацию из более чем 100 человек для наблюдения за парламентскими и президентскими выборами в Турции. Участие в политическом мероприятии примут представители из 57 стран. Их роль будет заключаться в наблюдении и оценке проведения выборов, включая условия проведения кампании, процесс голосования и подсчет результатов. Однако турецкие власти отказали в аккредитации двум депутатам — датскому Сорену Сондергаарду и шведскому Кадиру Касирге.