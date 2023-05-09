Турция отказала в аккредитации на выборы наблюдателям ОБСЕ из Дании и Швеции

Представители из Швеции и Дании не получили от властей Турции аккредитации для работы в качестве наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) во время предстоящих выборов 14 мая.
Ранее ПА ОБСЕ объявила, что направит делегацию из более чем 100 человек для наблюдения за парламентскими и президентскими выборами в Турции. Участие в политическом мероприятии примут представители из 57 стран. Их роль будет заключаться в наблюдении и оценке проведения выборов, включая условия проведения кампании, процесс голосования и подсчет результатов. Однако турецкие власти отказали в аккредитации двум депутатам — датскому Сорену Сондергаарду и шведскому Кадиру Касирге.
В Ассамблее выразили негодование в связи с инцидентом, подчеркивая, что Турция не должна прямо или косвенно влиять на состав парламентариев, участвующих в проведении выборов.
«Мы разочарованы этим шагом, предпринятым турецкими властями, который может негативно сказаться на работе миссии международных наблюдателей», — подчеркивается в заявлении от ПА ОБСЕ.
Датский парламентарий заявил, что причиной отказа со стороны Анкары стала его встреча с представителями «Сирийских демократических сил» (СДС), которые Турция связывает с «Рабочей партией Курдистана», признанной в стране террористической организацией.
Выборы в Турции пройдут уже 14 мая, а в президентской гонке будут участвовать четверо кандидатов: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, претендент от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель «Партии Отчизны» Мухаррем Индже, член международного дискуссионного клуба «Валдай» и альянса АТА (сокращение имени основателя Турецкой Республики Ататюрка) Синан Оган. Главными соперниками станут Реджеп Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.