Бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади

Новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» проехали по Красной площади во время парада в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
В составе механизированной колонны эти машины участвуют впервые. Они выехали на площадь сразу после легендарных танков Т-34, по традиции открывающих парад боевой техники.
Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» был впервые представлен общественности в 2022 году. Его разработка заняла меньше месяца. Модель «Спартак» обладает модернизированным днищем, эффективно защищающим экипаж от подрыва мин.
Ранее RT сообщал о модернизации самолета Су-25. Компания «Ростех» намерена доработать истребитель, добавив возможность применять высокоточное оружие.