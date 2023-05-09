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Бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади

Общество
Бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади

Новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» проехали по Красной площади во время парада в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

В составе механизированной колонны эти машины участвуют впервые. Они выехали на площадь сразу после легендарных танков Т-34, по традиции открывающих парад боевой техники.

Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» был впервые представлен общественности в 2022 году. Его разработка заняла меньше месяца. Модель «Спартак» обладает модернизированным днищем, эффективно защищающим экипаж от подрыва мин.

Ранее RT сообщал о модернизации самолета Су-25. Компания «Ростех» намерена доработать истребитель, добавив возможность применять высокоточное оружие.
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