Празднование 9 Мая сегодня показывает, что Россия сильна и имеет волю добиться всех поставленных целей на Украине. Прежде всего она борется с тем зверем нацизма, который породил Запад задолго до 2014 года.
Военный эксперт, бывший капитан первого ранга Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с ФАН поделился мнением о прошедшем в столице России параде к 78-й годовщине Победы советской армии в Великой Отечественной войне.
«У киевских националистов была цель сорвать проведения парада на Красной площади. В целях безопасности в ряде субъектов РФ, которые находятся близко с зоной проведения СВО и так или иначе могут подвергаться ударам, праздничные мероприятия были отменены. Поэтому парад, прошедший в Москве, имел огромное моральное значение. Особенно после недавнего инцидента с беспилотниками над Кремлем», — подчеркнул спикер.
По его словам, Россия показала своим противникам нацеленность на победу, в том числе демонстрацией военной техники, задействованной на Украине. Кроме того, он отметил речь президента Владимира Путина, в которой Главнокомандующий поставил ветеранов Великой Отечественной войны в один ряд со всеми бойцами сражающимися с нацизмом в рамках спецоперации на Украине.
«Надо заметить, что техника у нас, разумеется, самая современная», — добавил эксперт.
Кроме того, Дандыкин прокомментировал присутствие на трибунах рядом с главой Российского государства лидеров стран, приехавших в Москву специально для участия в торжественных мероприятиях.
На парад прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер‑министр Армении Никол Пашинян.
«Собрались практически все лидеры государств СНГ, за небольшим исключением, но к народам этих стран наш президент обратился отдельно. Были все, кого объединяет начало Великой Отечественной. Народы, которые плечом к плечу сражались против главной чумы XX века. И сегодня они стояли рядом с Владимиром Путиным и вместе с ним возложили цветы к могиле Неизвестного солдата», — заключил военный эксперт.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об отмене проведения парада в честь Дня Победы в Липецке и Ельце из-за информации о возможных провокациях.