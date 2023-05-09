Военный эксперт Дандыкин: сегодняшний парад ко Дню Победы на Красной площади имел для России большое моральное значение

По его словам, Россия показала своим противникам нацеленность на победу, в том числе демонстрацией военной техники, задействованной на Украине. Кроме того, он отметил речь президента Владимира Путина, в которой Главнокомандующий поставил ветеранов Великой Отечественной войны в один ряд со всеми бойцами сражающимися с нацизмом в рамках спецоперации на Украине.