Замглавы дипмиссии РФ в Японии Овечко выразил обеспокоенность из-за ремилитаризации Токио

По словам представителя России, Москву не может не беспокоить форсируемый администрацией премьер-министра Фумио Кисиды курс на ремилитаризацию страны. Овечко говорит, что в Японии в последнее время без учета общественного мнения проталкиваются инициативы, связанные с обновлением документов в области обороны и безопасности и «беспрецедентным раздуванием военного бюджета». Существует вероятность превращения местных сил самообороны в полноценную армию, которая сможет проводить наступательные операции.