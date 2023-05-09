Замглавы дипмиссии РФ в Японии Овечко выразил обеспокоенность из-за ремилитаризации Токио

Российская сторона обеспокоена повышением военных расходов и укреплением военного потенциала Японии, которая отказывается от прежних подходов во внешней политике. Об этом сказал РИА Новости замглавы дипломатической миссии РФ в Токио Геннадий Овечко.
По словам представителя России, Москву не может не беспокоить форсируемый администрацией премьер-министра Фумио Кисиды курс на ремилитаризацию страны. Овечко говорит, что в Японии в последнее время без учета общественного мнения проталкиваются инициативы, связанные с обновлением документов в области обороны и безопасности и «беспрецедентным раздуванием военного бюджета». Существует вероятность превращения местных сил самообороны в полноценную армию, которая сможет проводить наступательные операции.
Овечкo также отметил тенденцию внутри правящей в Японии Либерально-демократической партии по обсуждению снятия ограничений на передачу летальных видов оружия третьим странам. Кроме того, он сказал, что РФ будет отслеживать проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ. При этом замглавы дипмиссии обратил внимание на участие в подобных мероприятиях «внерегиональных игроков».
Ранее Овечко сообщил, что улучшений в отношениях России и Японии ожидать не стоит. Объясняется это тем, что Страна восходящего солнца как председатель G7 намерена возглавить усилия по давлению на РФ, что приведет к еще большему ухудшению ситуации.