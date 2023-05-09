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Жертвами вооруженного конфликта в Судане стали 603 человека

Происшествия
Жертвами вооруженного конфликта в Судане стали 603 человека

Количество мирных жителей, погибших из-за вооруженного противостояния в Судане, увеличилось до 603 человек. Соответствующей информацией поделилась Всемирная организация здравоохранения.

Об этом стало известно 9 мая, во вторник. Более 5 тыс. получили ранения разной степени тяжести, передает арабский телеканал Asharq al-Awsat.

Прежде стало известно, что в Организации Объединенных Наций призвали государства не закрывать границы для суданских беженцев. Об этом сообщалось 5 мая, в пятницу. Подробностями ранее поделился телеканал RT.
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