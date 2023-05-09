Экономист Людовик Субран сообщил инвесторам об угрозе нового экономического кризиса

Помимо этого, положение дел на рынке коммерческой недвижимости и в региональных банках США вызывает беспокойство эксперта. Он уверен, что рецессия в Соединенных Штатах может начаться уже во второй половине этого года. Однако, по словам Субрана, о повторении экономического кризиса 2008 года речи не идет.