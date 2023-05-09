Экономист Людовик Субран сообщил инвесторам об угрозе нового экономического кризиса

Главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран предупредил инвесторов о риске финансового кризиса из-за ситуации в американских региональных банках, сообщает Bloomberg.
Эксперт оценил экономическую ситуацию в мире и допустил, что скоро может случиться финансовая катастрофа. Экономист прогнозирует падение стоимости активов. Это произойдет из-за вкладчиков, которые могут не справиться с долговыми обязательствами, потому что приобретали активы на заемные средства.
Помимо этого, положение дел на рынке коммерческой недвижимости и в региональных банках США вызывает беспокойство эксперта. Он уверен, что рецессия в Соединенных Штатах может начаться уже во второй половине этого года. Однако, по словам Субрана, о повторении экономического кризиса 2008 года речи не идет.
Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева допустила раскол мира на два враждующих экономических блока. По словам экономиста, страны стали приоритетно развивать торговые отношения с государствами, которые являются дружественными.