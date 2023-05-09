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Экономист Людовик Субран сообщил инвесторам об угрозе нового экономического кризиса

Экономика
Экономист Людовик Субран сообщил инвесторам об угрозе нового экономического кризиса

Главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран предупредил инвесторов о риске финансового кризиса из-за ситуации в американских региональных банках, сообщает Bloomberg.

Эксперт оценил экономическую ситуацию в мире и допустил, что скоро может случиться финансовая катастрофа. Экономист прогнозирует падение стоимости активов. Это произойдет из-за вкладчиков, которые могут не справиться с долговыми обязательствами, потому что приобретали активы на заемные средства.

Помимо этого, положение дел на рынке коммерческой недвижимости и в региональных банках США вызывает беспокойство эксперта. Он уверен, что рецессия в Соединенных Штатах может начаться уже во второй половине этого года. Однако, по словам Субрана, о повторении экономического кризиса 2008 года речи не идет.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева допустила раскол мира на два враждующих экономических блока. По словам экономиста, страны стали приоритетно развивать торговые отношения с государствами, которые являются дружественными.
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