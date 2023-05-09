Киевляне несут цветы к Вечному огню в парке Славы

Жители украинской столицы приносят цветы к Вечному огню, расположенному в парке Славы. Об этом сообщают местные СМИ.
Люди приходят почтить память воинов, павших в Великую Отечественную войну, несмотря на отсутствие праздничных мероприятий. Украинцы приносят розы и гвоздики к Вечному огню, после чего уходят.
На приведенных изданием снимках видно, что в парке Славы не очень много людей. При этом полиция возложению цветов не препятствует.
Накануне RT сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский постановил признать 9 мая Денем Европы. Согласно тексту документа, это решение продиктовано необходимостью укреплять единство народов Европы.