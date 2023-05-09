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Киевляне несут цветы к Вечному огню в парке Славы

Общество
Киевляне несут цветы к Вечному огню в парке Славы

Жители украинской столицы приносят цветы к Вечному огню, расположенному в парке Славы. Об этом сообщают местные СМИ.

Люди приходят почтить память воинов, павших в Великую Отечественную войну, несмотря на отсутствие праздничных мероприятий. Украинцы приносят розы и гвоздики к Вечному огню, после чего уходят.

На приведенных изданием снимках видно, что в парке Славы не очень много людей. При этом полиция возложению цветов не препятствует.

Накануне RT сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский постановил признать 9 мая Денем Европы. Согласно тексту документа, это решение продиктовано необходимостью укреплять единство народов Европы.
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