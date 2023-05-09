Посол РФ в Польше Сергей Андреев не пострадал от действий хулиганов на мемориальном кладбище в Варшаве

Напомним, что глава российской дипмиссии прибыл к памятному месту, чтобы возложить цветы в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Агрессивно настроенные жители Варшавы преградили ему путь к мемориалу, в связи с чем Андреев с делегацией был вынужден покинуть комплекс и не смог завершить торжественную церемонию.