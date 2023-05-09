Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол РФ в Польше Сергей Андреев не пострадал от действий хулиганов на мемориальном кладбище в Варшаве

Происшествия
Посол РФ в Польше Сергей Андреев не пострадал от действий хулиганов на мемориальном кладбище в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал инцидент на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. По словам дипломата, он не пострадал в результате действий агрессивной толпы.

Напомним, что глава российской дипмиссии прибыл к памятному месту, чтобы возложить цветы в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Агрессивно настроенные жители Варшавы преградили ему путь к мемориалу, в связи с чем Андреев с делегацией был вынужден покинуть комплекс и не смог завершить торжественную церемонию.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Злоумышленники нанесли на пьедестал монумента оскорбительные надписи черной краской.
польша варшава посол рф сергей андреев возложение цветов агрессивные действия
Военкоры ФАН