Гончар из Свияжска создает необычные крошечные предметы из глины

Мастер Евгений Иванов создает удивительные миниатюрные изделия из глины. Он даже мог попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но его достижение не было зафиксировано.
62-летний гончар Евгений Иванов рассказал, что в 2015 году его вдохновила статья о самом маленьком в мире чайнике весом 9,5 граммов, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда мужчина решил бросить себе вызов. В результате ему удалось не только повторить успех, ранее зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, но и даже превзойти его.
«Сначала сделал 9,5 граммов, отмерял глину. Потом сделал восемь, потом семь, шесть, так я дошел до 3,5 граммов. Для этого специальный инструмент пришлось сделать и увеличительное стекло», — рассказал мастер.
Как признается мужчина, достижение не было зафиксировано, поскольку стоимость вызова эксперта для регистрации рекорда стоила 40 тысяч рублей, поэтому он решил отказаться от этого мероприятия. Талантливый мастер не ограничивается созданием миниатюрной посуды, также Евгений Иванов изготавливает глиняные музыкальные инструменты и другие сувениры разных размеров.