Гончар из Свияжска создает необычные крошечные предметы из глины

62-летний гончар Евгений Иванов рассказал, что в 2015 году его вдохновила статья о самом маленьком в мире чайнике весом 9,5 граммов, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда мужчина решил бросить себе вызов. В результате ему удалось не только повторить успех, ранее зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, но и даже превзойти его.