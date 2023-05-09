Салют в честь празднования Дня Победы в Москве начнется в десять часов вечера

Ранее на Красной площади в российской столице завершился праздничный парад, состоявшийся по случаю 78-й годовщины Победы советской армии в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие тысячи военнослужащих. Кроме того, была продемонстрирована военная техника, задействованная в СВО. Президент РФ Владимир Путин выступил с речью.