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Салют в честь празднования Дня Победы в Москве начнется в десять часов вечера

Общество
Салют в честь празднования Дня Победы в Москве начнется в десять часов вечера

Праздничный салют в честь Дня Победы начнется в Москве в десять часов вечера. Событие анонсировала пресс-служба Западного военного округа.

Салют начнется в 22:00 по московскому времени на 16 различных точках. Запуски будут продолжаться на протяжении 10 минут, отметили в пресс-службе.

Ранее на Красной площади в российской столице завершился праздничный парад, состоявшийся по случаю 78-й годовщины Победы советской армии в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие тысячи военнослужащих. Кроме того, была продемонстрирована военная техника, задействованная в СВО. Президент РФ Владимир Путин выступил с речью.
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