Склад загорелся в Уссурийске на площади около 2000 квадратных метров

Пламя охватило склад в Уссурийске на площади 2000 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание, тушение открытого огня продолжается, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, сигнал о возгорании складского помещения на улице Толстого поступил в 15:14 по местному времени (8:14 по московскому времени). Через семь минут на месте происшествия оказались пожарные и приступили к тушению очага открытого горения.
К этому моменту здание склада было охвачено огнем изнутри. Спустя два часа сотрудникам экстренных служб удалось локализовать огонь. Тушение пожара продолжается, для его ликвидации дополнительно привлечен пожарный поезд, отметили в ведомстве.