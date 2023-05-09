Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о попытках давления США по делу журналиста Гершковича

Российские службы отрабатывают все запросы о консульском посещении арестованного. Рябков отметил, что, пока в стране идет работа в спокойном ключе, представители Соединенных Штатов оказывают давление. Дипломат также пожаловался на угрозы со стороны Вашингтона. Замминистра подчеркнул, что в таком формате диалог не ведется.