Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о попытках давления США по делу журналиста Гершковича

Вашингтон пытается оказать давление на дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российские службы отрабатывают все запросы о консульском посещении арестованного. Рябков отметил, что, пока в стране идет работа в спокойном ключе, представители Соединенных Штатов оказывают давление. Дипломат также пожаловался на угрозы со стороны Вашингтона. Замминистра подчеркнул, что в таком формате диалог не ведется.
Журналиста задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Запрос на посещение Гершковича 11 мая был отклонен ранее в МИД РФ из-за невыдачи виз работникам российских СМИ, передает «Национальная Служба Новостей».