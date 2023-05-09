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Агрессивная толпа в Варшаве преградила дорогу послу РФ на мемориальном кладбище

Происшествия
Агрессивная толпа в Варшаве преградила дорогу послу РФ на мемориальном кладбище

Собравшаяся на мемориальном кладбище в Варшаве агрессивная толпа предпринимает попытки помешать российскому послу Сергею Андрееву и другим дипломатам РФ в стране возложить венки. Соответствующей информацией поделился очевидец событий.

Инцидент произошел 9 мая, во вторник. В результате посол был вынужден уехать, указывается в сообщении. Прежде стало известно, что Правительство Польши посоветовало российскому послу не возлагать венки к мемориалу советским солдатам на улице Жвирки и Вигуры.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили мемориальное кладбище военнослужащих СССР в Варшаве оскорбительными надписями.
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