Агрессивная толпа в Варшаве преградила дорогу послу РФ на мемориальном кладбище

Инцидент произошел 9 мая, во вторник. В результате посол был вынужден уехать, указывается в сообщении. Прежде стало известно, что Правительство Польши посоветовало российскому послу не возлагать венки к мемориалу советским солдатам на улице Жвирки и Вигуры.