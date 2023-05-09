Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что послов Великобритании и США не приглашали на парад Победы

Посол США Линн Трейси и сотрудник дипломатической миссии Великобритании Дебора Броннерт не посетили парад по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не были заранее приглашены. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.