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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что послов Великобритании и США не приглашали на парад Победы

Политика
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что послов Великобритании и США не приглашали на парад Победы

Посол США Линн Трейси и сотрудник дипломатической миссии Великобритании Дебора Броннерт не посетили парад по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не были заранее приглашены. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Праздничный парад прошел на Красной площади в Москве 9 мая. Ранее президент России Владимир Путин в Гербовом дворце Кремля поприветствовал всех прибывших в РФ руководителей стран СНГ.

Известно, что соответствующее приглашение ранее получили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон. Также в параде Победы приняли участие руководители Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Следует отметить, что в рамках парада Победы в Москве по Красной площади прошла военная техника. За ней следовали 30 парадных расчетов и 530 участников специальной военной операции на Украине. Завершил торжественное шествие Сводный военный оркестр песней «Победа», передает «Национальная Служба Новостей».
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