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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об оказании всей необходимой помощи писателю Захару Прилепину

Происшествия
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об оказании всей необходимой помощи писателю Захару Прилепину

Российский писатель Захар Прилепин получает всю необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Машину публициста взорвали на трассе в Нижегородской области 6 мая. В результате погиб соратник писателя, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин.

В настоящее время Прилепин находится в больнице. Мурашко отметил, что состояние публициста стабильно и он получает всю необходимую помощь.

В рамках расследования был задержан Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на убийство Прилепина. В ходе допросов мужчина признался, что работал по заданию украинских спецслужб, пишет RT.
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