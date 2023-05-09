Глава Крыма Сергей Аксенов допустил празднование Дня Победы в регионе после достижения целей СВО

Власти республики отказались от проведения парада в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне из соображений безопасности. Тем не менее Сергей Аксенов возложил цветы к мемориалу и поздравил граждан России с Днем Победы. Отмечается, что после церемонии руководители органов власти и силовых структур полуострова почтили память павших солдат минутой молчания.