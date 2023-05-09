Глава Крыма Сергей Аксенов допустил празднование Дня Победы в регионе после достижения целей СВО

Глава республики Крым Сергей Аксенов поздравил россиян с Днем Победы и возложил цветы к мемориалу на воинском кладбище, сообщает ТАСС.
Власти республики отказались от проведения парада в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне из соображений безопасности. Тем не менее Сергей Аксенов возложил цветы к мемориалу и поздравил граждан России с Днем Победы. Отмечается, что после церемонии руководители органов власти и силовых структур полуострова почтили память павших солдат минутой молчания.
Аксенов заявил, что россиянам необходимо взять пример с ветеранов и доказать им, что сегодняшнее поколение способно отстоять интересы своей Родины. Глава республики заверил, что празднование Дня Победы в Крыму пройдет в классическом режиме после достижения целей СВО.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил россиян с 9 Мая. Чиновник подчеркнул, что жители России вновь вынуждены бороться с фашизмом, который возродился в условиях киевского режима.