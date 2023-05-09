Экс-президент Молдавии Игорь Додон вышел на праздничное шествие с георгиевской лентой, несмотря на ее запрет

Бывший молдавский президент Игорь Додон принял участие в марше «Бессмертного полка» в Кишиневе с георгиевской лентой на груди. Ношение символа было запрещено властями республики.
Марш Победы в честь празднования 9 Мая прошел в столице Молдавии. Экс-президент Додон появился на мероприятии с запрещенной к ношению в республике георгиевской лентой на груди, проигнорировав предписания властей. Полиция Кишинева начала борьбу с горожанами, вышедшими на праздничное шествие с символом, сообщают местные СМИ.
Ранее правоохранительные органы в молдавской столице начали штрафовать людей за использование георгиевских ленточек. Полицейские обращают внимание на символ, прикрепленный к портретам участников ВОВ.