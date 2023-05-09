Художницу и активистку Катрин Ненашеву задержали в кафе Приозерска по ориентировке

Позже поступила информация о том, что Ненашеву оставили в отделе полиции на 48 часов. Друзья художницы смогли передать ей необходимые вещи. На данный момент неизвестно, что именно вменяют Ненашевой. С 2018 года ее уже несколько раз задерживали. К активистке выехал адвокат Рафаиль Поляков.