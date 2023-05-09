Художницу и активистку Катрин Ненашеву задержали в кафе Приозерска по ориентировке

Художницу и активистку Катрин Ненашеву задержали в городе Приозерск Ленинградской области. Об этом девушка сообщила в соцсетях.
По ее словам, на нее поступила ориентировка. Правоохранители пришли за активисткой в кафе, где она отдыхала с подругой, и попросили проследовать за ними. По информации знакомой Катрин, на месте работали сотрудники центра «Э» — главного управления по противодействию экстремизму МВД России.
Позже поступила информация о том, что Ненашеву оставили в отделе полиции на 48 часов. Друзья художницы смогли передать ей необходимые вещи. На данный момент неизвестно, что именно вменяют Ненашевой. С 2018 года ее уже несколько раз задерживали. К активистке выехал адвокат Рафаиль Поляков.
Ранее полиция Дагестана задержала видеоблогера Хасбуллу Магомедова. Поводом для этого стало агрессивное поведение Хасбика на дорогах.