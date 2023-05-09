РВ: украинское командование может перенести запланированное на 9 мая начало контрнаступления

Вооруженные силы Украины могут перенести намеченное на 9 мая наступление. Источники сослались на поступающие сведения.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что информация о переносе маневра появляется с разных сторон, в частности тема обсуждалась в чатах украинских военнослужащих. Причину корректировки планов не уточняют. Несмотря на перенос, наступление ожидается в ближайшее время.
Вооруженные силы России продолжают вести специальную военную операцию на Украине. Ранее бойцы взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области, сообщает «Вечерняя Москва».