Дипломаты и местные жители возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в Берлине

Работники российского посольства, представители дипмиссий стран СНГ, Азии и Африки и сотни жителей возложили венки и живые цветы к памятнику Воину-освободителю в столице Германии.
Торжественная церемония приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К военному мемориалу, расположенному в Трептов-парке, возложили цветы дипломаты РФ и дружественных стран, жители Берлина, гости города и журналисты.
Безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники полиции. Усиленные группы правоохранителей патрулируют территорию Трептов-парка, чтобы предотвращать беспорядки и провокации.
Накануне в Александровском саду состоялась церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».