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Дипломаты и местные жители возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в Берлине

Общество
Дипломаты и местные жители возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в Берлине

Работники российского посольства, представители дипмиссий стран СНГ, Азии и Африки и сотни жителей возложили венки и живые цветы к памятнику Воину-освободителю в столице Германии.

Торжественная церемония приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К военному мемориалу, расположенному в Трептов-парке, возложили цветы дипломаты РФ и дружественных стран, жители Берлина, гости города и журналисты.

Безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники полиции. Усиленные группы правоохранителей патрулируют территорию Трептов-парка, чтобы предотвращать беспорядки и провокации.

Накануне в Александровском саду состоялась церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
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