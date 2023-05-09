По всему миру прошли мероприятия, посвященные празднования Дня Победы. В каких странах праздновали 9 Мая, и как проходило торжество, — рассказывает ФАН.
Посвященный празднованию Дня победы «Бессмертный полк» 9 мая провели в множестве городов по всему миру. Люди с фотографиями родственников-ветеранов Великой Отечественной войны прошлись по центральным улицам Сеула, Монтевидео, Тель-Авива, Сухума, Пекина, Мадрида и Улан-Батора. Также шествия прошли в Тунисе, Ливане, в Венесуэле, Эквадоре, Аргентине и Перу.
В некоторых случаях к почтению памяти предков подключались местные власти. Так, в израильском городе Бат-Ям, что к югу от Тель-Авива, мэр Цвика Брот лично возложил венок к памятнику ветеранам Великой Отечественной. В своем обращении градоначальник отметил, что все евреи помнят о великой жертве, которую понес русский народ в победе над нацизмом.
«В эти дни мы должны помнить, что все мы здесь благодаря мужеству советских воинов», — сказал Брот.
Примечательно, что акция «Бессмертный полк» также проходила в Париже. Шествие начиналось с площади Республики, где также собирались проукраинские провокаторы с соответствующей символикой и антироссийскими лозунгами. Однако и здесь их достигла «зрада» - полиция убрала с пути шествия всех русофобов и сочувствующих украинцам.
На Мальте в рамках шествия дети высадили деревья на Аллее Памяти. В Стамбуле «Бессмертный пол» поддержало Генконсульство Российской Федерации, а в Вене акция проходила под аккомпанемент песни «Катюша». «Бессмертный полк» так же состоялся в Австралии.
Напомним, что жителей и гостей городов Молдавии, отмечающих День Победы, штрафуют за использование георгиевских ленточек. По словам очевидцев, полицейские подходят к людям с портретами участников войны на табличках. Граждане пытаются отстоять право продемонстрировать фотографии, но правоохранители на контакт не идут.