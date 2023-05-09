Примечательно, что акция «Бессмертный полк» также проходила в Париже. Шествие начиналось с площади Республики, где также собирались проукраинские провокаторы с соответствующей символикой и антироссийскими лозунгами. Однако и здесь их достигла «зрада» - полиция убрала с пути шествия всех русофобов и сочувствующих украинцам.