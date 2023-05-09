Встреча России, Турции, Украины и ООН по зерновой сделке состоится в Стамбуле 10-11 мая

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин объявил дату и место проведения переговоров высокого уровня по зерновой сделке. Они пройдут 10-11 мая в Стамбуле.
Известно, что встреча состоится в четырехстороннем формате. В ней примут участие Россия, Турция, Украина и Организация Объединенных Наций.
Следует отметить, что основным вопросом, который обсудят представители стран и ООН, является финансовое сопровождение соглашения. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что продление сделки будет полезным «всем странам в мире — как бедным, так и богатым».
Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калым выразил надежду на продление срока действия зерновой сделки. По его словам, шансы на это есть, передает RT.