Момент взрыва российского БПЛА в руках украинского солдата попал на видео

Российский дрон взорвался в руках солдата Вооруженных сил Украины. Момент детонации устройства опубликовал Telegram-канал «Военное дело».
Как сообщает источник, на БПЛА была закреплена замаскированная взрывчатка. Российский оператор беспилотника мастерски сымитировал падение техники на территории противника, чем привлек внимание одного из бойцов ВСУ.
На кадрах можно увидеть, как украинский солдат приближается к «потерпевшему крушение» дрону и поднимает его. В этот момент закрепленная взрывчатка детонирует прямо у него в руках.
Накануне российские военные уничтожили 15 украинских беспилотников, а также несколько складов со снарядами в зоне СВО. Об этом сообщает «ФедералПресс».