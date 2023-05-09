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Президент России Владимир Путин с представителями стран СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Политика
Президент России Владимир Путин с представителями стран СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава России Владимир Путин пришел в Александровский сад вместе с представителями стран СНГ. Там они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Российский лидер принял военный парад вместе с иностранными гостями. После политики почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Путин традиционно возложил к священному месту красные гвоздики. Также президент и гости пришли к стелле городам-героям у Вечного огня.

Среди приглашенных гостей президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян. На мероприятия по случаю Дня Победы в Москву также прибыли глава Киргизии Садыр Жапаров, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие представители стран СНГ.
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