Президент России Владимир Путин с представителями стран СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава России Владимир Путин пришел в Александровский сад вместе с представителями стран СНГ. Там они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Российский лидер принял военный парад вместе с иностранными гостями. После политики почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Путин традиционно возложил к священному месту красные гвоздики. Также президент и гости пришли к стелле городам-героям у Вечного огня.
Среди приглашенных гостей президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян. На мероприятия по случаю Дня Победы в Москву также прибыли глава Киргизии Садыр Жапаров, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие представители стран СНГ.