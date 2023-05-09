Парадный расчет женщин-военнослужащих прошел по Дворцовой площади

Торжественное шествие, посвященное 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, подошло к концу в Петербурге. Перед Зимним дворцом промаршировали парадные расчеты женщин-военнослужащих Воздушно-космических войск России.
Также в параде приняли участие воспитанницы кадетских корпусов и студентки военных университетов Петербурга. Всего в шествии были задействованы около четырех тысяч человек.
Парад Победы 9 мая в Северной столице проходил в закрытом формате. Также была отменена воздушная часть мероприятия.