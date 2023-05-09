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Танки Т-34, С-400 и «Ярсы» проехали по Красной площади во время Парады Победы

Общество
Танки Т-34, С-400 и «Ярсы» проехали по Красной площади во время Парады Победы

После завершения пешей части парада Победы по Красной площади прошли колонны военной техники. В начале двигался танк Т-34.

Прохождение военной техники по Красной площади в рамках парада Победы открыл лучший средний танк ВОВ, который также являлся самым массовый в Красной армии — Т-34. После прошли С-400 и «Ярсы». Видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

В праздничном параде на Красной площади приняли участие тысячи военнослужащих. Также была продемонстрирована военная техника, задействованная в СВО. Президент России Владимир Путин выступил с речью, в которой выразил гордость за участников спецоперации.
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